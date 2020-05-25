В Кейла в магазине конфликт между двумя женщинами привел к потасовке

22 мая полиция получила сообщение, что в расположенном на Таллиннском шоссе в Кейла магазине между 61-летней и 51-летней женщиной возник конфликт, который привел к применению физической силы.

Прибывшая на место полиция задержала в качестве подозреваемой 51-летнюю женщину.