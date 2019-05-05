В Кейла поймали за рулем пьяного в стельку водителя автобуса

На момент остановки автобуса в нем находилось 20 человек, сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

"О водителе автобуса с подозрительным стилем езды нам сообщил как один находившийся в автобусе молодой пассажир, так и еще один участник движения, которому бросилось в глаза, что водитель автобуса проигнорировал красный свет на светофоре", — сообщила полиция.

Мужчину задержали и после вытрезвления с ним продолжат процессуальные действия.