05.05.2019, 18:00

В Кейла поймали за рулем пьяного в стельку водителя автобуса

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rus.delfi.ee
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Lux Buss
Lux BussFoto: Rando Järv

Сегодня незадолго до 15 часов полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции остановили в городе Кейла автобус, управлявший которым 64-летний мужчина был в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что в отношении него начали уголовное производство.

На момент остановки автобуса в нем находилось 20 человек, сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

"О водителе автобуса с подозрительным стилем езды нам сообщил как один находившийся в автобусе молодой пассажир, так и еще один участник движения, которому бросилось в глаза, что водитель автобуса проигнорировал красный свет на светофоре", — сообщила полиция.

Мужчину задержали и после вытрезвления с ним продолжат процессуальные действия.

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