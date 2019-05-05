В Кейла поймали за рулем пьяного в стельку водителя автобуса

Сегодня незадолго до 15 часов полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции остановили в городе Кейла автобус, управлявший которым 64-летний мужчина был в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что в отношении него начали уголовное производство.
На момент остановки автобуса в нем находилось 20 человек, сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.
"О водителе автобуса с подозрительным стилем езды нам сообщил как один находившийся в автобусе молодой пассажир, так и еще один участник движения, которому бросилось в глаза, что водитель автобуса проигнорировал красный свет на светофоре", — сообщила полиция.
Мужчину задержали и после вытрезвления с ним продолжат процессуальные действия.