25.12.2019, 08:39

В канун Рождества полиция задержала более 20 водителей в нетрезвом состоянии

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Joobes juhtimine
Joobes juhtimineFoto: Kiur Kaasik

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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