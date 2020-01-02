В канун Нового года в пожарах погибли два человека
В последний день старого года в Харьюмаа погибли в огне два человека.
В последний день старого года в Харьюмаа погибли в огне два человека.
31 декабря в 18:52 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в волости Харку в деревне Нааге. По прибытии спасателей горело одноэтажное здание дачного типа. Спасатели приступили к работам по тушению, и пожар ликвидировали в 21:35. В ходе работ по тушению из здания вынесли погибшего. Более точные обстоятельства случившегося выяснит дальнейшее делопроизводство.
31 декабря в 23:41 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в городе Сауэ на улице Ладва. Прибывшие на место спасатели начали тушить пожар, в ходе работ по тушению из здания вынесли погибшего. Пожар ликвидировали в 02:20. Более точные обстоятельства и причины случившегося выяснит дальнейшее делопроизводство.
В канун Нового года спасатели в северном регионе получили более 40 вызовов, которые были связаны с возгораниями пакетов ракет или мусорных ящиков, пару раз загорелись также трава и тростник. Насколько известно, при использовании фейерверков никто не пострадал и крупных пожаров из-за них не произошло.
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