В канун Нового года полиция выявила на дорогах Эстонии 12 пьяных водителей

По предварительным данным, не обошлось и без ДТП с участием пьяных водителей. Властям известно как минимум об одном таком случае — в Таллинне на улице Кадака автомобиль Renault Clio, которым управляла 38-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в столб, пишет rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны. Водителя доставили в больницу.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", — подчеркивают власти.