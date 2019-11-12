12.11.2019, 15:19

В Калласте мужчина выстрелил в жену из пневматического оружия

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EST 22
Õhupüss
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

В ночь на вторник в Калласте между мужем и женой произошла ссора, в ходе которой мужчина схватился за оружие.

Сегодня ночью полиция получила вызов в частный дом на улице Кирику в городе Калласте. Выяснилось, что в ходе совместного распития алкогольных напитков между 65-летнем мужчиной и его 51-летней женой произошла ссора, в результате чего мужчина выстрелил в женщину из пневматического оружия.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшей первую помощь. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и возбудила уголовное дело.

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