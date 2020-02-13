13.02.2020, 08:53
В Каламая открытым пламенем полыхает дом. Людей эвакуировали через окна
Примерно полчаса назад на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
Примерно полчаса назад на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.
Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.
Новость будет дополнена, как только поступит новая информация.
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