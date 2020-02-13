В Каламая открытым пламенем полыхает дом. Людей эвакуировали через окна

Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.

Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.

Новость будет дополнена, как только поступит новая информация.