13.02.2020, 08:53

В Каламая открытым пламенем полыхает дом. Людей эвакуировали через окна


EST
В Каламая открытым пламенем полыхает дом. Людей эвакуировали через окна
Foto: Päästeamet

Примерно полчаса назад на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.

Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.

Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.

Новость будет дополнена, как только поступит новая информация.

Читайте также: