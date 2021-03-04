В Каламая на пешеходном переходе сбили мужчину

ДТП произошло в среду в 10:00 около Тёэстузе, 47. 38-летний мужчина на Audi Q7 наехал на 30-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, отмеченному дорожными знаками.

Водитель Audi доставил пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В Пыхья-Таллинне вчера произошло еще одно ДТП. В 8:30 39-летний мужчина на Mazda 6 на перекрестке Ауна и Сыле проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с Škoda Fabia, которой управляла 56-летняя женщина.

Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.