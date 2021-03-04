04.03.2021, 08:10
В Каламая на пешеходном переходе сбили мужчину
В Таллинне в районе Каламая молодой человек был сбит на пешеходном переходе.
В Таллинне в районе Каламая молодой человек был сбит на пешеходном переходе.
ДТП произошло в среду в 10:00 около Тёэстузе, 47. 38-летний мужчина на Audi Q7 наехал на 30-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, отмеченному дорожными знаками.
Водитель Audi доставил пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В Пыхья-Таллинне вчера произошло еще одно ДТП. В 8:30 39-летний мужчина на Mazda 6 на перекрестке Ауна и Сыле проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с Škoda Fabia, которой управляла 56-летняя женщина.
Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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