В Какумяэ два серфера не смогли самостоятельно вернуться на берег
Поздно вечером в воскресенье, 28 июля, два человека, катающихся в заливе Какумяэ на SUP-досках, не смогли самостоятельно вернуться на берег и вызвали на помощь спасателей.
Поздно вечером в воскресенье, 28 июля, два человека, катающихся в заливе Какумяэ на SUP-досках, не смогли самостоятельно вернуться на берег и вызвали на помощь спасателей.
На сообщение отреагировали полицейский катер, полицейский патруль и служба спасения, также был задействован полицейский вертолет, пишет rus.err.ee.
Десять человек из группы смогли добраться до берега самостоятельно, а двоим потребовалась помощь спасателей. Добраться до суши им помогла находящаяся неподалеку лодка.
"Во время прогулки на SUP-досках поднялся сильный ветер, и из-за волн было трудно добраться до берега. Сначала я пытался помочь несовершеннолетним, пересадив их на свою доску, но это не помогло, поэтому я решил постараться добраться до берега в одиночку и вызвать спасателей, поскольку уже стемнело и стало холодать. Большинство вернулось на берег без помощи спасателей, с помощью инструктора, когда ветер немного стих, но несколько человек привезли на берег на лодке", — рассказал ERR один из участников группы.
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