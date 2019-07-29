В Какумяэ два серфера не смогли самостоятельно вернуться на берег

На сообщение отреагировали полицейский катер, полицейский патруль и служба спасения, также был задействован полицейский вертолет, пишет rus.err.ee.

Десять человек из группы смогли добраться до берега самостоятельно, а двоим потребовалась помощь спасателей. Добраться до суши им помогла находящаяся неподалеку лодка.

"Во время прогулки на SUP-досках поднялся сильный ветер, и из-за волн было трудно добраться до берега. Сначала я пытался помочь несовершеннолетним, пересадив их на свою доску, но это не помогло, поэтому я решил постараться добраться до берега в одиночку и вызвать спасателей, поскольку уже стемнело и стало холодать. Большинство вернулось на берег без помощи спасателей, с помощью инструктора, когда ветер немного стих, но несколько человек привезли на берег на лодке", — рассказал ERR один из участников группы.