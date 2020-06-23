23.06.2020, 17:48
В Кадрина пьяный водитель заметил полицию и пересел на заднее сиденье прямо во время движения
Во вторник утром полиция задержала в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда нетрезвого водителя, который, увидев правоохранителей, пересел на заднее сиденье прямо во время движения.
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