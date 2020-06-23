23.06.2020, 17:48

В Кадрина пьяный водитель заметил полицию и пересел на заднее сиденье прямо во время движения


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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Во вторник утром полиция задержала в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда нетрезвого водителя, который, увидев правоохранителей, пересел на заднее сиденье прямо во время движения.

По данным полиции, инцидент произошел в волости Кадрина в 9:16, сообщил портал ERR.ee.

Правоохранители остановили автомобиль Audi черного цвета, водитель которого прямо во время движения решил пересесть на заднее сиденье. В результате машина проехала еще 200 метров до полной остановки, виляя с одной стороны дороги на другую.

Экспресс-тест показал, что содержание алкоголя в крови водителя составило 2,5 промилле. Теперь ему грозит уголовное преследование.

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