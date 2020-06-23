В Кадрина пьяный водитель заметил полицию и пересел на заднее сиденье прямо во время движения

Во вторник утром полиция задержала в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда нетрезвого водителя, который, увидев правоохранителей, пересел на заднее сиденье прямо во время движения.
По данным полиции, инцидент произошел в волости Кадрина в 9:16, сообщил портал ERR.ee.
Правоохранители остановили автомобиль Audi черного цвета, водитель которого прямо во время движения решил пересесть на заднее сиденье. В результате машина проехала еще 200 метров до полной остановки, виляя с одной стороны дороги на другую.
Экспресс-тест показал, что содержание алкоголя в крови водителя составило 2,5 промилле. Теперь ему грозит уголовное преследование.
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