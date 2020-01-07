07.01.2020, 17:30
В Йыхви застрелили собаку. Полиция начала расследование
Полиция начала расследование после того, как в Йыхви в воскресенье застрелили собаку.
Полиция начала расследование после того, как в Йыхви в воскресенье застрелили собаку.
Согласно данным, 5 января на улице Сулеви в Йыхви была застрелена собака, сообщает Идаская префектура.
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