07.01.2020, 17:30

В Йыхви застрелили собаку. Полиция начала расследование


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Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivneReuters/Scanpix

Полиция начала расследование после того, как в Йыхви в воскресенье застрелили собаку.

Согласно данным, 5 января на улице Сулеви в Йыхви была застрелена собака, сообщает Идаская префектура.

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