В Йыхви застрелили собаку. Полиция начала расследование

Полиция начала расследование после того, как в Йыхви в воскресенье застрелили собаку.
Согласно данным, 5 января на улице Сулеви в Йыхви была застрелена собака, сообщает Идаская префектура.
Полиция начала расследование после того, как в Йыхви в воскресенье застрелили собаку.
Согласно данным, 5 января на улице Сулеви в Йыхви была застрелена собака, сообщает Идаская префектура.
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