12.01.2021, 07:14

В Йыхви на пешеходном переходе сбили женщину


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В Йыхви на пешеходном переходе сбили женщину
Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotudFoto: Ilmar Saabas

Вчера во второй половине дня в Йыхви на пешеходном переходе сбили женщину.

Авария произошла в 16:30 возле Уус, 4 в Йыхви, где 50-летний мужчина на легковом автомобиле Honda CR-V сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 36-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки.

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