В Йыхви мужчина напал со строительным ножом на полицейского

К моменту, когда полицейские прибыли на место, женщина из квартиры уже вышла. Из квартиры вышел и мужчина, который держал в руках строительный нож. Этим ножом он совершил несколько движений в сторону 27-летнего патрульного полицейского.

Полицейский применил в отношении агрессивного мужчины газовый баллончик и задержал его. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок.

Медики оказали первую помощь пострадавшей женщине. Полицейский не пострадал.