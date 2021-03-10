В Йыхви датчик дыма и угарного газа спас семью и домашних животных

Восьмого марта в 17:57 центр управления охранного предприятия G4S получил из двухэтажного частного дома, находящегося в Йыхви на улице Пыллу, сигнал пожарной тревоги. Датчик дыма и угарного газа Nublu передал сообщение о самой высокой концентрации угарного газа. О произошедшем незамедлительно сообщили хозяину дома, на место был отправлен патруль G4S.

Охранник прибыл на место происшествия за несколько минут, одновременно с ним приехали и спасатели. Жильцы дома смогли сами выйти на улицу; спасатели вынесли из здания двух кошек.

По предварительной оценке, пожар начался с электрической плиты на кухне и, вероятно, электропроводов. Огонь уничтожил кухню, весь дом получил повреждения от сажи.

Благодаря датчику Nublu, а также быстрому реагированию G4S и спасателей удалось спасти находившихся в доме людей и домашних животных.

Принцип действия датчика дыма и угарного газа Nublu заключается в том, что он не только издает громкий звук, но и отправляет сигнал тревоги в центр управления G4S, который связывается с клиентом и спрашивает, нужна ли помощь. При необходимости на место происшествия высылается ближайший патруль или спасатели-добровольцы. Если есть основания подозревать реальный пожар, о произошедшем сразу сообщают по номеру вызова экстренной помощи 112. Данной услугой пользуются 25 000 семей по всей Эстонии. По такому же принципу работают датчики дыма и угарного газа, подключенные к охранным системам.

С 1 марта датчик угарного газа обязателен для всех помещений, в которых есть газовые бойлеры и отопительные установки, работающие на твердом топливе, то есть печи, камины и дровяные плиты.

При установке датчика угарного газа следует строго следовать указаниям производителя, то есть инструкции по эксплуатации.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.