В Йыхви автомобиль сбил 17-летнюю девушку

68-летний мужчина, управляя моторным транспортным средством Mazda MPV и совершая поворот, не уступил дорогу имевшему преимущественное право пешеходу, 17-летней девушке, и сбил ее.

Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

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