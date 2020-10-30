30.10.2020, 09:44

В Йыхви автомобиль сбил 17-летнюю девушку

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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

В четверг, 29 октября, в 16:23 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в Йыхви на улице Сомпа.

68-летний мужчина, управляя моторным транспортным средством Mazda MPV и совершая поворот, не уступил дорогу имевшему преимущественное право пешеходу, 17-летней девушке, и сбил ее.

Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

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