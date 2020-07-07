07.07.2020, 07:45
В Йыхви автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. Водитель скрылся, но потом вернулся
В Йыхви автомобиль наехал на юного велосипедиста.
В Йыхви автомобиль наехал на юного велосипедиста.
ДТП произошло вчера в 17:35 в Йыхви у дома по адресу Тарту маантеэ, 25, где 62-летний мужчина на автомобиле Ford Mondeo Turnier сбил на нерегулируемом перекрестке велосипедиста, 13-летнего мальчика.
Упавшему в результате столкновения велосипедисту скорая оказала первую помощь на месте.
Водитель Ford уехал с места происшествия, но позднее вернулся.
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