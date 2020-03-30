В Йыхви арестован несовершеннолетний: бросал в подростка камнями и бутылками, стрелял на улице из пневматики

Молодому человеку предъявлено подозрение в том, что 19 марта он бросал в Кохтла-Ярве на ул. Рави в 16-летнего подростка камнями и бутылками. Также его подозревают в том, что 16 января и 14 февраля в Кохтла-Ярве на ул. Калеви он стрелял из пневматического оружия.

В первом случае стрельба была произведена по окнам трех рейсовых автобусов, в другом случае из пневматического пистолета выстрелили в 12-летнего мальчика, который пострадал. 17-летний юноша подозревается также в краже алкоголя на сумму в 69 евро из магазина в Йыхви на ул. Раквере.

Молодой человек наказывался ранее в уголовном порядке тюремным заключением в один год условно с испытательным сроком с дополнительным обязательством и подчиняться надзору, не употреблять алкоголь, наркотики и продолжить обучения для получения основного образования. У него есть также несколько действительный наказаний за проступки.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов ходатайствовал о взятии молодого человека под стражу, потому что тот становится все опаснее для общества и на данный момент исчерпаны все возможности предотвратить совершения им новых преступлений. После стрельбы по автобусам 16 января его взяли под стражу на 25 дней.

„Прискорбно то, что сразу же после освобождения из арестного дома он приобрел себе новое оружие, которое сразу же и использовал, открыв стрельбу в общественных местах, в том числе и по людям, чем страшно напугал их”, — добавил помощник прокурора Листов.