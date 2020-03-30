В Йыхви арестован несовершеннолетний: бросал в подростка камнями и бутылками, стрелял на улице из пневматики

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, этот молодой человек находится в поле зрения полиции уже длительное время.
„Собранные доказательства указывают на то, что этот юноша совершает разные правонарушения, влияющие на чувство безопасности местных жителей. Его деяния оказывают более широкое влияние на общество, так как под его воздействием и другие молодые люди начинают совершать правонарушения”, — сказал Клиймант.
Андреас Клиймант добавил, что в условиях ограничений, связанных с чрезвычайным положением, полиция обращает еще больше внимания на то, чем занята молодежь, и старается всеми возможными способами повлиять на поведение подростков и предотвратить возможные нарушения.
"Я надеюсь, что взятие под стражу даст сигнал подросткам, склонным совершать нарушения, и их родителям, которые напомнят своим детям, что за совершенными правонарушениями следует наказание и ответственность", — сказал капитан полиции.
Несовершеннолетний может находиться под стражей на срок до двух месяцев. Так как этот молодой человек раньше находился под стражей 25 дней, сейчас его можно было взять под стражу на срок 1 месяцев и пять дней.
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