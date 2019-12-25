В Йыгевамаа в результате столкновения двух машин пострадали пять человек

Сегодня примерно в 17:20, в Йыгевамаа, в деревне Выдувере, рядом с автобусной остановкой Мутсо столкнулись две машины.
По предварительным данным, автомобиль Ford Focus выехал перед ехавшим по главной дороге автомобилем Seat Cordoba. Произошло столкновение. В результате ЧП пострадали пять человек: 38-летняя женщина, которая была за рулем Ford, 45-летняя женщина, которая находилась за рулем другой машины.
Также травмы получили другие пассажиры Seat: 45-летний мужчина, и дети 8 и 10 лет соотвественно.
Скорая доставила всех пострадавших в больницу на медконтроль. Причины ДТП устанавливаются.
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