В Йыгевамаа в результате столкновения двух машин пострадали пять человек

По предварительным данным, автомобиль Ford Focus выехал перед ехавшим по главной дороге автомобилем Seat Cordoba. Произошло столкновение. В результате ЧП пострадали пять человек: 38-летняя женщина, которая была за рулем Ford, 45-летняя женщина, которая находилась за рулем другой машины.

Также травмы получили другие пассажиры Seat: 45-летний мужчина, и дети 8 и 10 лет соотвественно.

Скорая доставила всех пострадавших в больницу на медконтроль. Причины ДТП устанавливаются.