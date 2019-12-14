14.12.2019, 12:58

В Йыгевамаа в пожаре погибла пожилая женщина

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EST 9
Orgmetsa külas põles elumaja
Pilt on illustratiivneFoto: Kaspar Pokk/Kanal2

Сегодня утром деревне Левала в волости Муствеэ в Йыгевамаа проезжавшие мимо одного деревянного дома работники скорой увидели, что из-под крыши идет дым. Они вызвали спасателей, которые обнаружили в доме тело 85-летней женщины.

Инцидент произошел в 09:07 утра. Тело женщины было обнаружено на кухне возле горящей плиты.

Причины пожара выясняются.

Всего в этом году в пожарах в Эстонии погибло 40 человек.

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