В Йыгевамаа столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека. Всему виной обгон и дикий зверь

В четверг в 09:30 на 87 километре шоссе Йыхви-Тарту-Малга 39-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Volvo S60 совершала обгон грузовика Scania 480, которым управлял 54-летний мужчина.

Когда Volvo завершил обгон, перед ним внезапно выскочило на дорогу дикое животное. Водитель Volvo резко нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения с животным, в результате чего в него сзади въехал грузовик Scania.

В Клинику Тартуского университеьа на осмотр доставили пассажиров Volvo: 38-летнюю женщину, 10-летнюю девочку и 13-летнего мальчика.