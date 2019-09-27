27.09.2019, 07:50

В Йыгевамаа столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека. Всему виной обгон и дикий зверь

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rus.delfi.ee
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põder4Foto: Aive Sarjas

В волости Муствеэ в в Йыгевамаа дикое животное выбежало на проезжую часть, в результате чего пострадали три человека.

В четверг в 09:30 на 87 километре шоссе Йыхви-Тарту-Малга 39-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Volvo S60 совершала обгон грузовика Scania 480, которым управлял 54-летний мужчина.

Когда Volvo завершил обгон, перед ним внезапно выскочило на дорогу дикое животное. Водитель Volvo резко нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения с животным, в результате чего в него сзади въехал грузовик Scania.

В Клинику Тартуского университеьа на осмотр доставили пассажиров Volvo: 38-летнюю женщину, 10-летнюю девочку и 13-летнего мальчика.

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