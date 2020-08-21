21.08.2020, 14:35
В Йыгевамаа столкнулись два грузовика
Сегодня в 12:30 полиция получила сообщение об аварии на 137 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа, где столкнулись два грузовика.
Сегодня в 12:30 полиция получила сообщение об аварии на 137 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа, где столкнулись два грузовика.
По предварительной информации, грузовой автомобиль Volvo с литовскими номерами решил обогнать грузовой автомобиль Volvo с эстонскими номерами, но у последнего сломался задний мост и прицеп отклонился прямо в сторону обгоняющего грузовика.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водители пришли к консенсусу и дальше инцидентом займутся страховые фирмы.
Движение на месте аварии нарушено.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кровавая драма в молодой семье. Почему муж расчленил супругу
Рудковская рассказала о скором пополнении в их с Плющенко семье
Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве
Как в отеле отличить обычное зеркало от зеркала-«шпиона»