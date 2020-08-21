В Йыгевамаа столкнулись два грузовика

По предварительной информации, грузовой автомобиль Volvo с литовскими номерами решил обогнать грузовой автомобиль Volvo с эстонскими номерами, но у последнего сломался задний мост и прицеп отклонился прямо в сторону обгоняющего грузовика.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водители пришли к консенсусу и дальше инцидентом займутся страховые фирмы.

Движение на месте аварии нарушено.