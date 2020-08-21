21.08.2020, 14:35
В Йыгевамаа столкнулись два грузовика
Сегодня в 12:30 полиция получила сообщение об аварии на 137 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа, где столкнулись два грузовика.
Сегодня в 12:30 полиция получила сообщение об аварии на 137 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа, где столкнулись два грузовика.
По предварительной информации, грузовой автомобиль Volvo с литовскими номерами решил обогнать грузовой автомобиль Volvo с эстонскими номерами, но у последнего сломался задний мост и прицеп отклонился прямо в сторону обгоняющего грузовика.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водители пришли к консенсусу и дальше инцидентом займутся страховые фирмы.
Движение на месте аварии нарушено.
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