14.03.2019, 16:40

В Йыгевамаа пьяный водитель грузовика вылетел в кювет


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Сегодня во второй половине дня произошла авария на шоссе Пайнкюла-Пуурмани в Йыгевамаа, где пьяный водитель грузовика съехал в кювет.

Авария произошла в 14 часов, когда пьяный водитель не справился с управлением своего грузовика с прицепом и вылетел в кювет. В машине находился только водитель. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Перевозимый транспортным средством груз в результате ДТП вывалился на дорогу. Движение на месте нарушено, регулировкой занимается полиция.

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