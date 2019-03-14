14.03.2019, 16:40
В Йыгевамаа пьяный водитель грузовика вылетел в кювет
Сегодня во второй половине дня произошла авария на шоссе Пайнкюла-Пуурмани в Йыгевамаа, где пьяный водитель грузовика съехал в кювет.
Сегодня во второй половине дня произошла авария на шоссе Пайнкюла-Пуурмани в Йыгевамаа, где пьяный водитель грузовика съехал в кювет.
Авария произошла в 14 часов, когда пьяный водитель не справился с управлением своего грузовика с прицепом и вылетел в кювет. В машине находился только водитель. Он получил травмы и был доставлен в больницу.
Перевозимый транспортным средством груз в результате ДТП вывалился на дорогу. Движение на месте нарушено, регулировкой занимается полиция.
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