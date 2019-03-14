В Йыгевамаа пьяный водитель грузовика вылетел в кювет

Авария произошла в 14 часов, когда пьяный водитель не справился с управлением своего грузовика с прицепом и вылетел в кювет. В машине находился только водитель. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Перевозимый транспортным средством груз в результате ДТП вывалился на дорогу. Движение на месте нарушено, регулировкой занимается полиция.