24.07.2019, 09:16
В Йыгевамаа произошло ДТП с участием трактора, движение нарушено
Сегодня около 8 часов в Йыгевамаа в Садукюла управлявший трактором мужчина врезался в мини-фургон. Управлявший фургоном мужчина пострадал и был доставлен на осмотр, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
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