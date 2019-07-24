В Йыгевамаа произошло ДТП с участием трактора, движение нарушено

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Politsei Foto: Madis Veltman

Сегодня около 8 часов в Йыгевамаа в Садукюла управлявший трактором мужчина врезался в мини-фургон. Управлявший фургоном мужчина пострадал и был доставлен на осмотр, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.