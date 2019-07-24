24.07.2019, 09:16

В Йыгевамаа произошло ДТП с участием трактора, движение нарушено


rus.delfi.ee
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Politsei
PolitseiFoto: Madis Veltman

Сегодня около 8 часов в Йыгевамаа в Садукюла управлявший трактором мужчина врезался в мини-фургон. Управлявший фургоном мужчина пострадал и был доставлен на осмотр, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

ДТП произошло в Йыгевамаа на втором километре шоссе Таамику-Пёэра.

Движение на месте аварии нарушено, полиция помогает его регулировать. Детали аварии выясняются.

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