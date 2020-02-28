В Йыгевамаа погиб водитель грузовика

Сообщение об аварии полиция получила примерно в 14:45. О случившемся сообщил участник дорожного движения, который проезжал мимо.

По первоначальным данным, грузовик ехал в сторону в сторону Тарту, но при совершении маневра налево потерял управление над машиной, съехал с проезжей части и врезался в хлев.

По какой причине водитель потерял управление, был ли он трезв или это проблемы со здоровьем или же причина в чем-то другом, выяснится в ходе следствия.

Дорога на месте происшествия была расчищена и без снега. Тем не менее дорожное покрытие было мокрое, но не скользкое. Разрешенная скорость на данном участке 90 км/ч, видимость хорошая.

