В Йыгевамаа погиб водитель грузовика
Сегодня в Йыгевамаа, в волости Муствеэ произошла тяжелая авария, в результате которой погиб 55-летний водитель грузовика.
Сегодня в Йыгевамаа, в волости Муствеэ произошла тяжелая авария, в результате которой погиб 55-летний водитель грузовика.
Сообщение об аварии полиция получила примерно в 14:45. О случившемся сообщил участник дорожного движения, который проезжал мимо.
По первоначальным данным, грузовик ехал в сторону в сторону Тарту, но при совершении маневра налево потерял управление над машиной, съехал с проезжей части и врезался в хлев.
По какой причине водитель потерял управление, был ли он трезв или это проблемы со здоровьем или же причина в чем-то другом, выяснится в ходе следствия.
Дорога на месте происшествия была расчищена и без снега. Тем не менее дорожное покрытие было мокрое, но не скользкое. Разрешенная скорость на данном участке 90 км/ч, видимость хорошая.
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