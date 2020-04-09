09.04.2020, 10:23
В Йыгевамаа погиб водитель грузовика, съехавшего в кювет
В четверг в 9:30 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа грузовик съехал в кювет. За рулем обнаружили труп 43-летнего мужчины.
В четверг в 9:30 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа грузовик съехал в кювет. За рулем обнаружили труп 43-летнего мужчины.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Мясников назвал точный срок, когда оборвется эпидемия covid в РФ
Рошаль: почему россиянам не стоит бояться коронавирусной инфекции
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса