В Йыгевамаа погиб водитель грузовика, съехавшего в кювет

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Küünal Foto: Argo Ingver

В четверг в 9:30 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа грузовик съехал в кювет. За рулем обнаружили труп 43-летнего мужчины.