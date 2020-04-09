В Йыгевамаа погиб водитель грузовика, съехавшего в кювет

В четверг в 9:30 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа грузовик съехал в кювет. За рулем обнаружили труп 43-летнего мужчины.
В четверг в 9:30 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа грузовик съехал в кювет. За рулем обнаружили труп 43-летнего мужчины.
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