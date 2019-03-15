15.03.2019, 15:26

В Йыгевамаа машина насмерть сбила мужчину


rus.delfi.ee
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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня в 14:30 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в Йыгевамаа на 141 км шоссе ТаллиннТартуВыруЛухамаа. Под колесами автомобиля погиб мужчина.

В данный момент не месте работает полиция. Движение нарушено.

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