В Йыгевамаа машина насмерть сбила мужчину

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Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня в 14:30 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в Йыгевамаа на 141 км шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа. Под колесами автомобиля погиб мужчина.