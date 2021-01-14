В Йыгева посреди улицы зарезали мужчину. Убийство совершил собутыльник

Медики на месте происшествия сразу начали оживлять мужчину, но его ранения были настолько тяжелыми, что его жизнь спасти не удалось. Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении 59-летнего мужчину.

Как сообщил следователь йыгеваской полиции Вейко Кыре, мужчины были между собой знакомы и перед трагическими событиями вместе распивали алкоголь. "Так как спиртное закончилось, мужчины отправились в магазин за добавкой, но по дороге между ними возникла ссора. 59-летний мужчина схватился за нож и ударил своего собутыльника", - рассказал Кыре.

Окружной прокурор Аннели Хинто сообщила, что будет ходатайствовать об аресте подозреваемого ввиду его общественной опасности.

Следователь также обратился ко всем, кто мог быть свидетелем описанных событий вчера вечером в 21 час на йыгеваской улице Суур, - дайте о себе знать по телефону 5032272 или электронной почте veiko.kore@politsei.ee.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.