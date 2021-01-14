14.01.2021, 14:26

В Йыгева посреди улицы зарезали мужчину. Подозреваемый задержан

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KüünalFoto: Argo Ingver

Вчера вечером в полицию поступила информация, что в Йыгева на тротуаре на улице Суур нашли 53-летнего мужчину без сознания с колотыми ранами.

Медики на месте происшествия сразу начали оживлять мужчину, но его ранения были настолько тяжелыми, что его жизнь спасти не удалось.

Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении 59-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе начатого уголовного делопроизводства.

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