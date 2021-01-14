В Йыгева посреди улицы зарезали мужчину. Подозреваемый задержан

Вчера вечером в полицию поступила информация, что в Йыгева на тротуаре на улице Суур нашли 53-летнего мужчину без сознания с колотыми ранами.
Медики на месте происшествия сразу начали оживлять мужчину, но его ранения были настолько тяжелыми, что его жизнь спасти не удалось.
Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении 59-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе начатого уголовного делопроизводства.
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