В Йыгева посреди улицы зарезали мужчину. Подозреваемый задержан

Медики на месте происшествия сразу начали оживлять мужчину, но его ранения были настолько тяжелыми, что его жизнь спасти не удалось.

Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении 59-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе начатого уголовного делопроизводства.

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