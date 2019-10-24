В Йыгева под поездом погиб человек

Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой под поезд попал человек.
Новость дополняется!
Как сообщила Delfi полиция, пол человека пока не определен. Движение поездов на данном участке остановлено.
Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой под поезд попал человек.
Новость дополняется!
Как сообщила Delfi полиция, пол человека пока не определен. Движение поездов на данном участке остановлено.
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