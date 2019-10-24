24.10.2019, 18:54

В Йыгева под поездом погиб человек

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rus.delfi.ee
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В Йыгева под поездом погиб человек
Siim Solman

Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой под поезд попал человек.

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Как сообщила Delfi полиция, пол человека пока не определен. Движение поездов на данном участке остановлено.

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