21.07.2020, 13:28
В Йыэляхтме загорелся дом. Один человек получил очень сильные ожоги
Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.
Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.
К моменту прибытия спасателей три человека самостоятельно выбрались из здания, но один из них получил очень сильные ожоги.
Сейчас спасатели занимаются ликвидацией возгорания.
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