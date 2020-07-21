21.07.2020, 13:28

В Йыэляхтме загорелся дом. Один человек получил очень сильные ожоги


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päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.

К моменту прибытия спасателей три человека самостоятельно выбрались из здания, но один из них получил очень сильные ожоги.

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией возгорания.

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