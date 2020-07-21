21.07.2020, 13:28
В Йыэляхтме загорелся дом. Один человек получил очень сильные ожоги
Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.
Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.
К моменту прибытия спасателей три человека самостоятельно выбрались из здания, но один из них получил очень сильные ожоги.
Сейчас спасатели занимаются ликвидацией возгорания.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Ван Дамм не сдержался, написав такое после смерти Нурмагомедова
Роналду не покинет «Ювентус»