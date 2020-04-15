15.04.2020, 08:30
В Йыэляхтме грузовик врезался в легковушку
14 апреля в волости Йыэляхтме произошла авария с участием грузовика.
14 апреля в волости Йыэляхтме произошла авария с участием грузовика.
ДТП произошло вчера в 11:29 на расположенной на 6 км шоссе Лоо-Лоовялья в Харьюмаа кольцевой дороге, где, по предварительным данным, 53-летний мужчина на грузовом автомобиле Volvo проигнорировал знак ”остановись и уступи дорогу”, а результате чего транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Renault Megane под управлением 34-летнего мужчины.
Водитель легковушки был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России
При какой температуре погибает коронавирус: ученые дали ответ
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше, чем в мире