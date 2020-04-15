В Йыэляхтме грузовик врезался в легковушку

ДТП произошло вчера в 11:29 на расположенной на 6 км шоссе Лоо-Лоовялья в Харьюмаа кольцевой дороге, где, по предварительным данным, 53-летний мужчина на грузовом автомобиле Volvo проигнорировал знак ”остановись и уступи дорогу”, а результате чего транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Renault Megane под управлением 34-летнего мужчины.

Водитель легковушки был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.