15.04.2020, 08:30
В Йыэляхтме грузовик врезался в легковушку
14 апреля в волости Йыэляхтме произошла авария с участием грузовика.
14 апреля в волости Йыэляхтме произошла авария с участием грузовика.
ДТП произошло вчера в 11:29 на расположенной на 6 км шоссе Лоо-Лоовялья в Харьюмаа кольцевой дороге, где, по предварительным данным, 53-летний мужчина на грузовом автомобиле Volvo проигнорировал знак ”остановись и уступи дорогу”, а результате чего транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Renault Megane под управлением 34-летнего мужчины.
Водитель легковушки был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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