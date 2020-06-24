В Иванову ночь у спасателей было много вызовов, но серьезных инцидентов не зафиксировано

Всего поступило 127 сигналов о возгораниях, 90 из них были связаны с разведением костров. Кроме того, в Ляэнемаа горело пять гектаров леса, но еще во вторник вечером спасателям удалось справиться с возгоранием, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Эти вызовы были с легкими последствиями, никто серьезно не пострадал, не было ни погибших, ни утонувших. Тем не менее было много вызовов, связанных с кострами. И чаще всего это были беспокойные граждане, которые звонили по номеру 112 и переживали за соседей, потому что у них был большой костер", — сказал государственный дежурный Спасательного департамента Эркки Пылд.

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