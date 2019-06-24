24.06.2019, 15:24
В Иванову ночь полиция задержала 50 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки, во время празднеств Ивановой ночи, дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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