24.06.2019, 15:24

В Иванову ночь полиция задержала 50 водителей в нетрезвом состоянии


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Foto on illustreeriv.Foto: Kiur Kaasik

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки, во время празднеств Ивановой ночи, дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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