В Ивангороде таможенники задержали жителя Кохтла-Ярве с килограммом кокаина

В пятницу, 6 декабря, в 19:45 на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде внимание инспекторов привлёк подозрительный мужчина, которым оказался гражданин России, проживающий в настоящее время в Эстонии.

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сумку с ноутбуком, к которому скотчем к внешней и внутренней стороне были примотаны прозрачные полимерные пакеты в количестве четырёх штук с порошкообразным веществом белого цвета внутри. По заключению экспертов-криминалистов выяснилось, что изъятое вещество является наркотиком, содержащим кокаин общей массой 975,69 грамм.

На следующий день, 7 декабря, по данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Как уточняет 47news.ru, 38-летний гражданин России пересекал границу из Эстонии в Россию по пешеходному мосту "Дружба". Известно, что мужчина проживает в эстонском городе Кохтла-Ярве и имеет вид на жительство в Эстонии.