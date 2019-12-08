08.12.2019, 14:45

В Ивангороде таможенники задержали жителя Кохтла-Ярве с килограммом кокаина

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Narkootikum
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

На пункте пропуска Ивангород таможенники задержали гражданина России, который на данный момент проживает в Эстонии, с килограммом наркотиков. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 6 декабря, в 19:45 на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде внимание инспекторов привлёк подозрительный мужчина, которым оказался гражданин России, проживающий в настоящее время в Эстонии.

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сумку с ноутбуком, к которому скотчем к внешней и внутренней стороне были примотаны прозрачные полимерные пакеты в количестве четырёх штук с порошкообразным веществом белого цвета внутри. По заключению экспертов-криминалистов выяснилось, что изъятое вещество является наркотиком, содержащим кокаин общей массой 975,69 грамм.

На следующий день, 7 декабря, по данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Как уточняет 47news.ru, 38-летний гражданин России пересекал границу из Эстонии в Россию по пешеходному мосту "Дружба". Известно, что мужчина проживает в эстонском городе Кохтла-Ярве и имеет вид на жительство в Эстонии.

Отмечается, что курьера ждали. В операции были задействованы сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, оперативники отдела по контролю оборота наркотиков полицейского Главка и Управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России. Сама же оперативная информация поступила по каналам Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

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