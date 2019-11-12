12.11.2019, 13:50
В испанском аэропорту обнаружили 16 кг марихуаны, которая "направлялась" в Эстонию
Гражданская полиция Испании обнаружила в аэропорту Малага-Коста дель Соль 16 килограмм марихуаны, которую планировалось на самолете переправить в Таллинн. По делу задержан гражданин Италии.
Как сообщает испанское новостное агентство EFE, в ходе проверки одного из пассажиров в багаже было найдено четыре подозрительных свертка, в которых находилось в общей сложности 16,5 кг марихуаны.
Для маскировки запаха свертки были пропитаны жидким кофе. Вероятнее всего, гражданин Италии хотел переправить марихуану в Эстонию. Мужчина был задержан и его ждет суд.
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