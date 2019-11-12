В испанском аэропорту обнаружили 16 кг марихуаны, которая "направлялась" в Эстонию

Как сообщает испанское новостное агентство EFE, в ходе проверки одного из пассажиров в багаже было найдено четыре подозрительных свертка, в которых находилось в общей сложности 16,5 кг марихуаны.

Для маскировки запаха свертки были пропитаны жидким кофе. Вероятнее всего, гражданин Италии хотел переправить марихуану в Эстонию. Мужчина был задержан и его ждет суд.